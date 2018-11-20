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Airbus ve Dassault yeni Jet için için bütçe arayışında

Almanya ve Fransa’nın ortak üretmeyi planladığı yeni nesil jet uçak için Airbus ve Dassault, iki ülkenin hükümetine yakın zamanda tekliflerini sunacak.

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Nisan ayında ortak çalışma için prensip anlaşması sağlayan firmalar, bütçelendirme talebi için gerekli hazırlıkları tamamlamak üzere. Hazırlıkların ardından firmalar tekliflerini Almanya ve Fransa’ya sunacak.
 
Eğer teklifler onaylanırsa, yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütülmesi için ilk ödeme sağlanacak. Çalışmaların yıl sonunda ve gelecek yılın başında tamamlanarak sunulması planlanıyor.
 
2040 yılında göklerdeki yerini alması beklenen platform, birçok yeni teknolojiyi de bünyesinde barındıracak.
 
(C4Defence)

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