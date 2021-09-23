Akçaağaç tohumundan ilham aldılar, insanlık tarihinin en küçüğünü geliştirdiler

star.com.tr 23 Eylül 2021 Perşembe 14:11 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 14:13

Northwestern Üniversitesi'nden bir mühendis ekibi, şimdiye kadar bir insan tarafından yapılmış dünyanın en küçük uçan elektronik mikroçipini (AKA microflier) geliştirdi.



Motorlu veya motorsuz çip, kum tanesi büyüklüğünde olup rüzgar yardımıyla uçabiliyor.

Mühendisler mikroçipi doğada bulunan aerodinamik desenlerden ilham alarak üretti. Kablosuz iletişim için sensörler, güç kaynakları ve antenlerle donatılabiliyor. Ek olarak, bellek entegrasyonuyla verileri depolayabiliyor.

AKÇAAĞAÇTAN İLHAM ALDILAR

Mühendisler, akçaağaç tohumu ve rüzgarla dağılan diğer türdeki tohumların aerodinamiğini taklit ettiler ve eğer yeterli bir yükseklikten düşerse kontrollü bir şekilde düşeceğinden emin oldular. Bu da, mikro pilotun hava sayesinde dengeli bir uçuş yapmasına ve etkileşim süresinin artmasına yardımcı oldu.

Mühendislere göre, bu artan süre çipi hava kirliliği ve hava kaynaklı hastalıkların izlenmesi için ideal hale getirecek.

Mikroçipin geliştirilmesine öncülük eden Northwestern'den John A. Rogers, "Amacımız, bu yeteneklerin son derece işlevsel, minyatür elektronik cihazların kontaminasyon izleme, nüfus gözetimi veya hastalık takibi ve ortam algılama için yaymamıza izin vereceği fikriyle, küçük ölçekli elektronik sistemlere kanatlı bir uçuş eklemekti. Milyarlarca yıl boyunca, doğa çok sofistike aerodinamik ile tohumlar tasarladı. Bu tasarım konseptlerini ödünç aldık, uyarladık ve elektronik devre platformlarına uyguladık." dedi.

Rogers ve ekibi, farklı türlerde mikro uçucular tasarladı ve üretti. Bunlardan birinin tıpkı bir tohumunda bulunanlar gibi üç kanadı vardı.

Çalışmanın teorik çalışmasını yöneten Makine Mühendisliği Profesörlüğünden Northwestern'dan Jan ve Marcia Achenbach ile Yonggang Huang, tristellateia tohumları gibi dönme hareketini elde etmek için havanın cihazın etrafında nasıl aktığının tam ölçekli hesaplama modellemesini izledi.

Gözlemler sonunda yapılan açıklamada, 'Mikroçipin iki parçası var: Milimetre boyutunda elektronik fonksiyonel bileşenler ve kanatları. Mikro uçucu uçmaya başladığında, kanatları hava ile etkileşime girerek bir dönme hareketi oluşturur. İlginç bir şekilde, çipin ağırlığı, kontrolünü kaybetmesini veya yere düşmesini önleyecek şekilde dağılıyor.' ifadelerine yer verildi.

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