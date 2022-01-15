Akılalmaz 'kurşun' zehirlenmesi! ABD'nin ulusal sembolü için tehlike çanları

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:37 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:56

Cornell Üniversitesi Halk ve Ekosistem Sağlığı Departmanından yapılan araştırmada, 1990 ve 2018 yılları arasında toplanan verilere dayanarak, kel kartal nüfus artışının %4-6 oranında azaldığı tespit edildi.



Bilim adamları, yedi kuzeydoğu eyaletindeki popülasyonları incelediler ve kartalların, avcıların geride bıraktığı et parçalarını yediğini tespit ettiler. Araştırmaya göre, bu ette bulunan kurşun parçaları, kel kartal ve kalan et parçalarını yiyen diğer hayvanları zehirliyor.

Cornell'den Araştırma Profesörü Krysten Schuler, "Bu rakamlar için bir örnek tür olarak oraya kartalları koyuyoruz, ancak etkilenen sadece onlar değil." dedi.

Kel kartal nüfusu son on yılda dört katına çıktı, ancak araştırmacılar bu tarz durumların popülasyonun tekrar azalmasına neden olabileceği konusunda uyardılar.

1973'TE HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Sembolik kuş, 1973'te Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'nda nesli tükenmekte olan türler listesine dahil edilmiş, ancak daha sonra 2007'de listeden çıkarıldı ve popülasyonunun yıllar içinde azaldığı görüldü.

Hayvan, ABD'de hala korunan bir türdür. Kel kartal öldüren biri, iki yıla kadar hapis ve 250.000 dolara kadar para cezası ile yargılanabiliyor.

Mart 2021'de ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, ABD'de 316.000'den fazla kel kartal olduğunu açıkladı.

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