Akıllı füzeler terörist avlayacak

Türk savunma sanayisi tarafından yeni geliştirilen delici bombaların hem yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılması hem de sektörün ihracatına katkıda bulunması hedefleniyor. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, IDEF’19’da, Mk-82, Mk-83 gibi uçaktan atılan mühimmatlarla kullanılacak kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kitiyle kullanılacak SERT-82 ve SARB-83’ü ilk kez tanıttıkların belirterek “Bunların temel özelliği delici, sert hedefler için kullanılacak olmaları. Mağaralar, uçak pistleri, hangarlar, sığınaklar, barajlar gibi öncelikli hedeflere yönelik geliştirildi. SERT-82, 1 metrelik, SARB-83 de 1.8 metrelik betonu delip içindekileri imha edecek” dedi.

YERLİ ÜRETİME İLGİ

4. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) en yoğun ilgiyi silah stantları gördü. Fuarda silah stantları hem kolluk kuvvetleri hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan “Büyük bir ilgi ile karşılaşmak mutluluk verdi. Fabrika ve üretim adetleri olarak askeri silah konusunda Avrupa’nın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Artık yerli sektörde bütün atış silahlarını karşılayacak duruma geleceğiz” dedi.