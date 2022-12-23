Akıllı yangın söndürme mühimmatı engelleri aştı!

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akıllı Yangın Söndürme Mühimmatı 2019 yılında üniversitemiz akademisyenlerinin çalışmaları sonucu geliştirildi. yarışmalarda Türkiye derecesi alarak birçok kez TEKNOFEST ve benzeri organizasyonlarda üniversitemizi temsilen halk ve sanayiciler ile buluşmuş olan ürün ayrıca yaklaşık 190 ülkede farklı platformlarda haberlere konu olmuştu.

Aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda lider firmanın ve birçok kurum ve kuruluşun ilgi gösterdiği ve ürünün hayata geçirilmesi için çeşitli platformlarda iş birliği görüşmelerinin sağlandığı projenin önünde bulunan patent tescili bir engel olarak durmaktaydı.

2019 yılı Eylül ayında üniversitemiz tarafından patent başvurusu yapılmış olan Akıllı Yangın Söndürme Mühimmatı (medyada yangın söndürme bombası olarak bilinen) 3 yılı aşan bir değerlendirme sürecinin ardından patent tescili almaya hak kazanmıştır.

Tasarım ve ürünün ortaya çıkarılış sürecinde emeği geçen Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Murat Toptaş ve danışman hocası Prof. Dr. Mehmet Yılmaz hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.