Akıncı ekimde işbaşı yapıyor
Teknofest’i düzenleyen T3 Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar’ın Teknik Müdürü Bayraktar, Akıncı’yı ekimde uçuracaklarını söyledi. Bayraktar, Ukrayna ile ortak motor üreteceklerini de söyledi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) ekim ayı içerisinde uçmasını arzu ediyoruz” dedi. TEKNOFEST kapsamında AA Finans Masası’na konuk olan Bayraktar Akıncı’nın stratejik görevler yapabilen bir insansız hava aracı sistemi olduğunu belirtti. Bayraktar, bütün yazılım ve elektroniğini kendilerinin tasarladığını ifade ederek, “Dünyada bu sınıfta uçak üretebilen birkaç ülke var. Türkiye de bunlardan biri olacak. Türkiye iddiasını insansız hava araçlarında bayağı bir yukarı taşımış olacak” diye konuştu.
ORTAK ÜRETİM
Selçuk Bayraktar, Ukrayna ile türbin motorları konusunda iş birliği yapılacağına işaret ederek, “Akıncı İnsansız Hava Aracı’nda kullanacağımız motorların ortak üretimi, Türkiye’de üretimi söz konusu. Birbirini tamamlayan yeteneklere sahip 2 farklı ülke olarak görebilirsiniz. O yüzden bu iş birliği her iki ülke açısından çok olumlu sonuçlar doğuracak” dedi.
UÇUŞ YAKINDA
Cezeri Uçan Araba’ya ilişkin soru üzerine Bayraktar, dünyada bu alanda çalışmaların başladığını belirterek, dünyada 50’ye yakın prototipin bulunduğunu bildirdi. Bayraktar, uçan arabanın çok akıllı olması gerektiğini, çünkü herkesin pilot olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir sonraki adımın bundan 10-15 sene sonra gerçekleşeceği öngörülüyor. Bazı taksi hizmetleri başlamış durumda, denemeler gerçekleştiriliyor. 10-15 sene sonra uçan arabalar yollarda görülmeye başlanacaktır. Baykar olarak İHA’da yaşadığımız serüvende aldığımız derste bundan 15 sene sonrasının yarışına hazırlanmıştık. Bence bu milli teknoloji hamlesinin en önemli paradigması.”
Bayraktar, 9 ay önce uçan araba çalışmalarına başladıklarını, büyük firmaların da bu alana girdiğini, girişimlerin 1 milyar dolara yakın yatırım aldığını, Çinli bir firmanın taksi servislerine başlayacağını söylediğini aktardı. Bayraktar “Cezeri ilk uçuşunu kısa bir süre sonra yapacak ama bunun ticari bir ürüne dönüşmesi, yollara çıkması 10-15 seneyi bulacaktır” dedi.
Ersoy: Yurt dışından da ziyaretçi çekebiliriz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST’in ikinci gününe katıldı. Selçuk Bayraktar’la birlikte festivali gezen Ersoy “Bu organizasyonu yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir hale getirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Bayraktar: Cezeri ile yaylada uçmayı hayal ediyorum
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Cezeri Uçan Araba ile yayla gibi bir yerde uçmayı hayal ettiğini ifade ederek, “Pilotluk da yapıyorum ama bunun verdiği özgürlük bambaşka. Bu bir anlamda büyük bir drone, herkesin uçurabileceği basitlikte olması gerekiyor. Ben bunu kişisel bilgisayarın icadına benzetiyorum” dedi. Bayraktar uçan arabaların öncelikte kırda bayırda sportif maksatlarla uçacağını aktardı.
HEDEFİMİZ 15 YIL
Bayraktar, “Bu bir kişilik bir araç, 2 ve 4 kişiliğini de yapmak gerekiyor. Bunun yanında yola çıkabilmesi, toplu halde uçabilmesi için teknolojide ciddi kırılımlar gerekiyor. Biz İHA’lara da böyle başlamıştık. 15 sene sonra da inşallah Cezeri bu alanda dünyada hak ettiği yere gelecek” diye konuştu.
SoloTürk ve SU-35 nefes kesti
Türkiye’nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST’in ikinci gününde havalanan SoloTürk F-16 ve SU-35 savaş uçakları nefes kesti. Binlerce kişi, SoloTürk ve SU-35 savaş uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi.
ZİYARETÇİ REKORU BEKLENİYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ülkenin önemli kurum, firma ve markalarının destekleri ile Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e ilgi büyük. Geçen yıl 550 bin ziyaretçinin gezdiği etkinliğe bu yıl 1 milyonu aşkın katılım bekleniyor. Festival 22 Eylül’de sona erecek.
Aselsan’dan büyük görevlere küçük asker
ASELSAN, TEKNOFEST İstanbul’da insansız sistemler ürün ailesinin yeni üyesi olan Nano İHA’yı ilk defa sergiledi. Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, Nano İHA’nın küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izlerinin düşük olduğunu, kolaylıkla taşınabildiğini, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini anlattı. Aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev yapacağını belirten Kotil, “Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1.5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor” dedi.
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