Türkiye'nin milli üretimi Akıncı SİHA, Yunanistan'da yayın yapan savunma sanayi dergisine kapak oldu. Strateji dergisi Akıncı'yla ilgili haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle verdi.

Yunanistan medyası Akıncı SİHA'yla ilgili son gelişmeleri yakında takip ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Yunanistan'da savunma sanayi ve askeri içerikli yayınlar yapan bir dergiye kapak oldu.

YUNANİSTAN'IN AKINCI SİHA KORKUSU

Yunanistan, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Akıncı SİHA'yla ilgili paylaştığı mesajları ve Türkiye'nin attığı tüm savunma sanayi adımlarını yakından takip ediyor. Türk savunma sanayisiyle ilgili haberler, Yunan haber sitelerinde geniş yer buluyor. Daha önce de Yunan güvenlik uzmanları televizyonlara çıkıp milli Akıncı SİHA'yla ilgili görüşlerini aktarmışlardı.

"EGE'DE UÇAN TÜRK SAVAŞ ROBOTLARI"

Son olarak Akıncı SİHA Yunan hava savunma dergisinin kapağında tam sayfa bir resimle paylaşıldı. Strateji dergisi haberi "Ege'de uçan Türk savaş robotları" manşetiyle verdi. Manşette sarıyla belirtilen başlığın altında yer alan "Nasıl mücadele edilir" ve "Nasıl saptanır-düşürülür" sözleri dikkat çekti. Dergide ayrıca Türk savunma sanayinin son yıllarda yaptığı atak ve hava sahasına hakimiyeti de anlatıldı.

(Akşam)