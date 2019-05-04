Akıncı’nın ilk uçuşu 3-4 ay sonra

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde konuşan Selçuk Bayraktar,”Şu anda Akıncı İHA da geliştirme faaliyetleri de devam ediyor. Bu 5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. Seyir füzeleri de taşıyabilecek. İlk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek. Bu bir anlamda Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak” dedi.

YIL SONUNDA TESLİM

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, terörle önemli bir mücadele sürdüğünün altını çizdi. Bu amaçla da önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Bayraktar, “Bayraktar TB2 terörle mücadelede çok daha önemli vazife üstlenmiş oldu. Bugüne kadar 95 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Biz konuşurken onlarcası havada her gün bu saat git gide artıyor. Şu anda TSK, EGM ve MİT’in envanterinde 80 adet hava aracımız görev yapıyor. Bunların da 9 tanesi yurt dışında görev yapıyor. Bu sayı daha da artacak, yıl sonuna kadar teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

5 TONLUK DEV HAVADA

“Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği ilk İHA olma unvanına sahip. Şu anda Akıncı İHA da geliştirme faaliyetleri de devam ediyor” ifadelerini kullanan Selçuk Bayraktar “Bu 5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. Seyir füzeleri de taşıyabilecek, Ülkemizin milli akıllı mühimmatları da var. İlk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek. Bu bir anlamda Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak. Çalışmalarımıza devam ettiğimiz insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi- MİUS) projesine çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

HAYALLERİ GERÇEK OLACAK

Bayraktar, insansız savaş uçağı çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde İHA’lar noktasında yaklaşık 16-17 senedir yaşadığımız bir macerayla bayrağı bir noktaya kadar getirdik. Şunu gördük; bir tek bizim başarılı olmamız, gelişmiş teknoloji ürünleri yapmamız ülkemiz için her şeyi değiştirmiyor. Ülkemizin bilim, teknoloji, teknik alanlarda yapabileceği çok daha fazla şey var. Bu nedenle bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı’mızı kurduk. Ülkemizin 2023’de milli gelirini 25 bin dolar seviyesine taşıma hedefi var. Bu önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, üretmekle mümkün olacak.”