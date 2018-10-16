AKINCI’yı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından elde ettiğimiz tecrübeleri de kullanarak geliştiriyoruz

"Baykar, farklı kullanıcılar için, BAYRAKTAR TB2 üretim projeleri yürütüyor. Bu projelerin güncel durumları hakkında bilgi verir misiniz? Hâlihazırda, hangi kullanıcıya kaç adet BAYRAKTAR TB2 teslimatı yapıldı; kaç adet daha yapılacak?"

Haluk BAYRAKTAR: BAYRAKTAR TB2’nin ilk teslimatını, 2014’ün Kasım ayında gerçekleştirmiştik. O günden bu yana da teslimatlarımız ve araçların kullanımı arttığı gibi, üretim rakamlarımız da artıyor. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı (J.Gn.K.lığı)’na, 6 adet silahlı İHA (SİHA) teslim ettik ve böylece, yurt içinde teslim ettiğimiz BAYRAKTAR TB2 sayısı, 58’e ulaştı. Bunların da 35’i SİHA sürümünde. Şu anda en yoğun kullanımı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı gerçekleştiriyor. Ardından, sırasıyla J.Gn.K.lığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor. Önümüzdeki aylarda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı)’na, ilk BAYRAKTAR TB2 teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu araçlardan, 10 adet teslim edeceğiz ve bazıları, silahlı sürümde olacak. BAYRAKTAR TB2, aslında, Dz.K.K.lığına yönelik görevler icra etmek maksadıyla ilk kez DENİZKURDU-2015 tatbikatında; daha sonrasında da EFES-2018 tatbikatında, uçuşlar gerçekleştirmişti.

Bu arada, bildiğiniz üzere, bu aracın İHA sürümünden SİHA sürümüne dönüştürülmesi, yazılım güncellemesi ve çeşitli elektro-mekanik donanımların eklenmesi suretiyle gerçekleştirilebiliyor.

AKINCI’ya, iki adet 550 beygir gücünde turboprop motor güç verecek.

AKINCI, 2019 Başlarında Göklerde Olacak

"AKINCI adını verdiğiniz yeni SİHA’nın ön tasarım çalışmalarına başladınız. Bu projeniz ve AKINCI’nın geliştirilmesi ile ilgili ön gördüğünüz çalışma takvimi hakkında detaylı bilgi verir misiniz?"

Haluk BAYRAKTAR: AKINCI’yla ilgili çalışmalarımızı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın, Taarruzi İHA Geliştirilmesi projesine yönelik olarak yayınladığı Teklife Çağrı Dosyası (TÇD)’na verdiğimiz cevapla birlikte, 2017’nin Mayıs ayında hayata geçirdik. Halihazırda, aracın prototip üretimine başladık ve gövdesine ait yapısal bileşenlerinin büyük çoğunluğunu da tamamladık. Bir yandan da turboprop motorlarına, yakıt sistemlerine ve aviyonik sistemlere yönelik entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Aracın ilk test uçuşunu, 2019’un ilk çeyreğinde yapmayı hedefliyoruz. Aynı yılın sonlarına doğru da seri üretime başlayabilecek hale gelmeyi planlıyoruz. AKINCI’yı, ilk etapta, TB2’ler gibi, temel görevleri yerine getirebilecek şekilde hazırlayacağız. Ardından da aşamalı ve fazlardan oluşan bir şekilde, silah sistemleri ve faydalı yüklerin entegrasyonuna başlayacağız. Yurt içindeki faydalı yük geliştirilme süreçlerine paralel olarak, biz de bunları aracımıza entegre edeceğiz. Hatta son aşamada, bu araca, güdümlü füzeler ile hava hedeflerine de saldırabilme kabiliyeti kazandırmak da gündemimizde. Tüm bu süreçte; hava aracı, aviyonikler ve yer sistemlerini, tamamen kendi bünyemizde geliştireceğiz. Silah sistemleri ve faydalı yükler konusunda ise entegratör rolünü üstleneceğiz. Dolayısıyla oldukça aktif ve hızlı ilerleyen bir proje takvimimiz var. Proje başlangıcından itibaren, aracımızı seri üretime hazır hale getirmeyi planladığımız süre, yaklaşık 2,5 yıl. Birçok farklı faydalı yük sistemi geliştiren yerli firmalarımız ile sıkı bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde ilerliyoruz.

İlk test uçuşunu, 2019’un ilk çeyreğinde yapması planlanan AKINCI’nın, gövdesinin yapısal bileşenlerinin büyük çoğunluğu tamamlamış durumda.

"Projede, bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyebilmenizin sırrı nedir?"

Haluk BAYRAKTAR: Aslında cevap basit: Elektronik ve yazılım sistemlerindeki tecrübemiz. BAYRAKTAR MİNİ İHA ve BAYRAKTAR TB2’de elde ettiğimiz tecrübeler, bize, AKINCI’nın ihtiyaç duyacağı sistemleri hazır hâle getirme konusunda, bir alt yapı sağlıyor. Bizim için, özellikle aviyonik ürünler, platformdan bağımsız ve her platformda kullanılabilecek ürünler. Daha önceki İHA’larımız için geliştirdiğimiz aviyonik sistemler, kendilerini, sahada defalarca kanıtladılar. Bu sistemler, milyon saat esasına göre güvenilirlik analizleri yapılmış üç yedekli donanım, yazılım ve çift yedekli BUS mimarisi gibi, dünyadaki en ileri teknolojilerle üretiliyorlar. AKINCI’da ise bizim tek yaptığımız, kendini kanıtlayan bu sistemleri, biraz daha geliştirerek yeni araca entegre etmek. Bu aviyoniklerin bazılarında, bir boyutlandırma ya da ölçeklendirme söz konusu oluyor; ancak elektronik ve yazılım mimarisi temelde aynı kaldığı için, çok hızlı ilerleyebiliyoruz.

AKINCI’nın Geniş Görev Yelpazesi

Yaklaşık 150 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan BAYRAKTAR TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, geçtiğimiz dönemde icra edilen harekâtlar sırasında, yoğun olarak kullanıldı. Peki, AKINCI, 1,5 tona yakın taşıma kapasitesi ile kullanıcıya neler sunacak?

Haluk BAYRAKTAR: BAYRAKTAR TB2, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında, yoğun şekilde kullanıldı ve elde ettiği başarılarla adeta kuvvet çarpanı etkisi yarattı. AKINCI’yı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından elde ettiğimiz tecrübeleri de kullanarak geliştiriyoruz. Bu araç, hem uçuş süresi hem faydalı yük taşıma kapasitesi hem de taşıdığı sistemlerin çeşitliliği ile çok daha farklı görevler üstlenebilecek. Örneğin, elektronik destek podu ile sinyal istihbaratı görevi yapabilecek; radarları ile hem yer birlikleri için engelleri tespit edecek hem de meteorolojik analizlere katkı sağlayabilecek. Yine radarı ile arama ve kurtarma (SAR) görevlerine katılacak. Hedef tespiti ise BAYRAKTAR TB2’ler gibi, bu aracın da en temel görevleri arasında. Ancak BAYRAKTAR TB2’lerden farklı olarak, tespit ettiği her türlü hedefe, doğrudan kendi angaje olabilecek ve taşıyacağı silah yükü ile daha büyük hedeflere de taarruz kabiliyetine sahip olacak. AKINCI, sadece asimetrik harp şartlarında değil nizami bir harp sırasında karşısına çıkabilecek olası hedefler için de bir tehdit oluşturacak. Kullanıcısı için, uluslararası arenada da önemli bir caydırıcılık unsuru olmasını hedeflediğimiz AKINCI’nın, yurt içindeki kullanıcılara katabileceği pek çok yeni kabiliyet var.

AKINCI, 1,5 tona yaklaşan faydalı yük taşıma kapasitesi sayesinde, pek çok farklı silah ve sistemi, aynı anda taşıyabilecek.

(MSI Dergisi)