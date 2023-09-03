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Bilim-Teknoloji

Aktiviteler, yarışmalar ve hava gösterileri... TEKNOFEST coşkusu 5. günde de devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son gününde aktiviteler, yarışmalar ve hava gösterilerinin yapılması planlanıyor.

AA3 Eylül 2023 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Aktiviteler, yarışmalar ve hava gösterileri... TEKNOFEST coşkusu 5. günde de devam ediyor
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Anadolu Ajansının (AA) 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, 5. ve son gününde Etimesgut Havaalanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te "dı̇key rüzgar tünelı̇", "iklı̇m tünelı̇", "güneş gözlemı̇", "planetaryum", "uzay temalı çocuk parkı", "sı̇mülasyon deneyı̇m alanları", "paydaş-sponsor-katılımcı stant aktı̇vı̇telerı̇", "kara ve hava araçları sergı̇sı̇", "sıcak hava balonu" ve "pedallı uçuş etkı̇nlı̇ğı̇" yapılıyor.

Festival bugün, "Cazın Kartalları", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "Hürkuş-Gökbey Müzikali"ne sahne olacak.

Hava gösterileri ve yarışmalar etkinlik süresince devam edecek.

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımı bekleniyor.

Festival alanı saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

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