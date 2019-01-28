Albatros taktiksel insansız hava aracı başarı ile test edildi

Tayvan merkezli Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST) tarafından geliştirilen Albatross taktiksel insansız hava aracı (İHA), Tayvan Deniz Kuvvetleri tarafından Pingtung şehrindeki askeri üsten havalandırılarak başarı ile test edildi.

NCSIST tarafından yapılan açıklamada, "Albatross Taktik İHA kompozit malzeme kullanılarak modüler sistemle tasarlanmış olup, GPS navigasyon sistemleri, otomatik pilot yeteneği, gerçek zamanlı veri / video iletimi ve haberleşme rölesi ile donatılmıştır." denildi.

NCSIST, "Albatross Taktik İHA gece ve gündüz gözetim yapabilme kabiliyetine sahip olup, keşif, hedef edinme ve atama ve savaş alanı hasar değerlendirmesi gibi alanlarda kullanılabilir." açıklamasında bulundu.

Bazı askeri kaynaklar Albatross taktiksel insansız hava aracının Çin'in askeri faaliyetlerini izlemek için geliştirildiğini söyledi.