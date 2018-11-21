Alibaba ve İyzico işbirliği yapacak

Geniş ürün yelpazesi ve ödüllü mobil kullanıcı deneyimiyle ünlü AliExpress, ülkenin en büyük e-ticaret sitesi olma unvanını taşıdığı Rusya ile en büyük ikinci e-ticaret sitesi olduğu Polonya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede pazar lideri konumunda. Şirket, Türkiye pazarına sunduğu hizmeti daha da iyileştirmek amacıyla yerel ödemeler konusunda iyzico ile işbirliğine gidiyor.

AliExpress-iyzico işbirliği, Çinli e-ticaret liderinin kullanıcılarına kur farkı hesabı olmaksızın, yerel para birimiyle alışveriş yapma rahatlığı sunması, dolayısıyla ödeme kabul oranlarının artması anlamına geliyor. Ancak daha da önemlisi, iyzico teknolojisinin AliExpress platformuna entegrasyonu sayesinde ilk aşamada Visa, Mastercard ve American Express kartlarının yanısıra Türkiye’nin yerel kart markası Troy’la da AliExpress üzerince ödeme yapılabilecek. İlerleyen aşamalarda Türkiye’deki müşterilere taksit özelliğinin açılması ile alışveriş deneyimi önemli ölçüde zenginleşecek.

Bu iş birliğinin 23 Kasım’da başlayacak “Black Friday” öncesi olması, AliExpress kullanıcıları için özellikle iyi bir zamanlamaya denk geliyor. Türkiye e-ticaret pazarı son yıllarda önemli bir değişimden geçerek hızlı bir büyüme kaydetti. Buna rağmen, e-ticaret platformlarının perakende pazar payı, Almanya (%73) ve ABD (%61) ile kıyaslandığında %14’le ortalamanın hala altında kalıyor.

Öte yandan, 21,5 milyon online tüketicinin e-ticaret pazarında 10 milyar dolar ciro getirdiği Türkiye, bu güçlü harcama oranıyla global şirketler için büyük bir potansiyel pazar olma niteliği taşıyor.

(Techinside)