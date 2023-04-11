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Bilim-Teknoloji

Alibaba yapay zeka teknolojisini tanıttı

Çin'in başlıca teknoloji şirketlerinden Alibaba Group yapay zeka robotu ChatGPT'ye güç sağlayan teknolojinin kendi versiyonu olan yeni yapay zeka ürününü tanıttı. Teknolojinin yakın zamanda şirketin tüm aplikasyonlarına entegre edileceği belirtildi.

11 Nisan 2023 Salı 09:03 - Güncelleme:
Alibaba yapay zeka teknolojisini tanıttı
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Tongyi Qianwen isimli yapay zeka dil modeli, ürünün tanıtımı için çekilen videoda davet mektupları, seyahat rehberleri oluşturuyor ve alışveriş yapan kişilere alacakları kozmetik ürünler hakkında tavsiyelerde bulunuyor.

İlk aşamada Alibaba'nın işyerinde mesajlaşma aplikasyonu olan DingTalk'a entegre edilecek olan Tongyi Qianwen, toplantı notları almak, yazışma hazırlamak ve iş teklifi taslakları oluşturmak için kullanılabilecek. Tongyi Qianwen, Alibaba'nın sesli asistan ürünü Tmall Genie'ye de entegre edilecek.

Alibaba CEO'su Daniel Zhang katıldığı canlı yayında bu teknolojinin "üretime, çalışma ve hayatlarımızı yaşama şeklimize büyük değişiklikler getirecek" dedi.

Alibaba'nın hisseleri, piyasa geneli yatay seyrederken Hong Kong işlemlerinde %1.5 yükseldi.

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