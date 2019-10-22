Alışveriş çılgınlığına dolandırıcılar da hazır!

Yurt dışında Black Friday olarak bilinen ve Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ olarak adlandırılan ‘indirim günleri’ kasım ayı itibariyle başlıyor. 3 ay sürecek indirim çılgınlığı döneminde, markaları siber dolandırıcılar da tehdit ediyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, sadece indirimli ürün almak isteyen vatandaşın değil sahtekarların bu özel indirim günlerini fırsat olarak gördüğünü hatırlatarak, indirim çılgınlığı günlerinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı uyarıda bulundu. Siber suçluların bu dönemi fırsat olarak gördüğüne işaret eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Siber suçluların temel hedefi, online alışveriş yapanların kimlik veya kredi kartı bilgilerine ulaşarak gelir elde etmek. Bunun için bankacılık zararlı yazılımları, sahte Android bankacılık uygulamaları ve sahte e-ticaret sitesi gibi çeşitli saldırı yöntemlerini kullanıyorlar. Bu yollarla ulaştıkları bilgileri ya kendileri doğrudan kullanıyor ya da kullanmaya hevesli başka suçlulara satıyorlar” dedi.

‘SİTEYİ İYİ ARAŞTIRIN’

Yılın internet üzerinden en çok alışveriş yapılan dönemine geldiğimiz bu günlerde, tüketicileri ve e-ticaret sitesi sahiplerini güvenlik konusunda ekstra dikkatli olmaları yönünde uyaran Çiğdemli şunları aktardı: “Herhangi bir veri girmeden veya indirmeden önce web sitelerinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. Vatandaş öncelikle kampanyaların mantıklı olmasına dikkat etmeli. 300 liralık bir ürünü 50 liraya kimse satmaz. Özellikle elektronik ürün indirimlerine dikkat etmek gerek. Çok şaşırtıcı indirimlere güvenilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri kurup, olmayan ürünleri satabilirler. Vatandaş alışveriş yapacağı sitenin SSL sertifikasını mutlaka kontrol etsin.” Çiğdemli ayrıca, sadece tüketicinin değil, site sahipleri ve satıcıların da dolandırıcılık mağduru olabileceğinin altını çizdi.