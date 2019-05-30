28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8734
  • 6,5524
  • 241.163
  • 89.155
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Alışverişte duyguları okuyan yapay zeka dönemi

İngiltere, şirketlerin yapay zeka teknolojisi ile duyguları okuyan sistemleri kullanmaya öncülük etmeye başladığını duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapay zeka ile tüketicilerin alışveriş döngüsüne yeni bir bakış açısı getireceği düşünülüyor.
 
Telegraph gazetesindeki habere göre, duygusal analiz teknolojisiyle müşterilerin alışveriş yaptıkları sıradaki duygusal verileri toplanıyor ve yapay zeka tarafından çözümlenerek tükecinin alışveriş alışkanlıkları hakkında fikir veriyor.
 
Londra Üniversitesi´nden Profesör Nadia Berthouze gazeteye yaptığı değerlendirmede, duygusal analitik pazarın 2023 yılına kadar 25 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve İngiltere´nin bu teknoloji kullanımında ilk sıralardaki ülkelerden biri olduğunu söyledi.
 
Duygusal analiz sayesinde, tüketicilerin duygusal davranışları videolar aracılığıyla toplanıyor ve uygun duygu tanımlamalarıyla etiketlendiriliyor. Yapay zeka teknolojisi de bu duygu durumlarını öğrenerek yeni bir veri oluşturuyor.
 
İngiltere´deki `RealEyes´ firması Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, bu teknolojiyi sadece insanların izni oldukları takdirde kullandıklarını belirtti. Habere göre, yapay zeka analizi fiziksel alanlarda deneme amaçlı kullanıyor olsa dahi bu teknolojinin her mağazada kullanılabilmesi yakın zamanda neredeyse imkansız. Avrupa Birliği ve İngiltere´deki düzenlemelerin yapay zeka kullanarak veri toplama teknolojisini oldukça sıkı bir şekilde denetlediği biliniyor.

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başpapazdan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Korkunç olay! Türk askeri kurtardı

Korkunç olay! Türk askeri kurtardı

WhatsApp'a iki özellik birden

WhatsApp'a iki özellik birden

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti

Pedofili skandalında 'Kaftancıoğlu' detayı

Pedofili skandalında 'Kaftancıoğlu' detayı

Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alındı

Tepki çeken görüntülerin ardından gözaltına alındı

AYM, kanun hükümlerini iptal etti, artık göreve dönemeyecekler

AYM, kanun hükümlerini iptal etti, artık göreve dönemeyecekler

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019