Hava trafiğinde devrim gibi adım! İlk kez uçtu

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Alman Lilium şirketi uçan taksisini tanıttı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Lilium şirketi tarafından geliştirilen 5 kişilik dikey kalkış-iniş özelliğine sahip elektrikli taksisi 6 yıl içinde hizmet vermeye başlayacak.

  • star.com.tr
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Alman havacılık şirketi Lilium, Perşembe günü Münih'te beş kişilik elektrikli hava taksinin prototipini sergiledi.
 
Lilium İletişim Müdürü Oliver Walker-Jones'a göre şirketin, 2025 yılına kadar bir çok şehirde faaliyete geçme planları var. Ancak tam olarak nereden hizmet vermeye başlayacağına henüz karar verilmedi.
 
Öte yandan değerlendirmelerde bulunan Lilium'un kurucu ortağı ve CEO'su Daniel Wiegand, “Bugün kentsel hava hareketliliğini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir adım atıyoruz. Herkesin istediği yere, istedikleri zaman uçabileceği bir dünya hayal ediyoruz” dedi.
 
GELECEKTE PLAN: UYGULAMA TABANLI UÇAN TAKSİ
 
Elektirkle çalışan ve dikey iniş-kalkış yeteneğine sahip olan Lilium Jet, tek seferlik şarjla 60 dakikada 300 km yol alabiliyor.
 
Bu ayın başlarında ilk uçuşunu gerçekleştiren jetin, uygulama tabanlı bir uçan taksi servisinin parçası olacağı belirtiliyor.
 
Şehirlerin, bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla seyahat rezervasyonu yapabileceği bir ağ üzerinden bağlantıya geçilmesi planlar arasında.
 

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