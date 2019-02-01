Almanya yeni nesil savaş uçağı ihalesinden F-35'i çıkarttı
Almanya Tornado savaş uçaklarının yerine geçecek yeni nesil savaş uçağı ihalesinden F-35'i çıkarttı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tornado savaş uçaklarının yerine geçecek yeni nesil savaş uçağı seçiminde Lockheed Martin'in F-35'ini elediği, Airbus ve Boeing'in savaş uçakları arasında bir tercih yapacağı belirtildi.
Reuters’ın Alman Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Almanya, Lockheed Martin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'i milyarlarca avroluk ihalenin dışında bırakarak Airbus'ın Eurofighter'ı ve Boeing'in F/A-18 Hornet'i arasında bir seçim yapacak.
Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı Korgeneral Karl Müllner, eskiyen Tornado uçaklarının yerine F-35 alınmasından yana tavır koyması ve sık sık bu uçaktan bahsetmesi yüzünden koltuğundan olmuş, Müllner’in F-35 ile ilgili fazla konuşmaması yüzünden birçok kez uyarıldığı, sonunda Mayıs ayı itibariyle görevi bırakmasının istendiği ileri sürülmüştü.
Karar, Belçika'daki siparişlerin ardından diğer Avrupa ülkelerine F-35 satmayı umut eden ABD'nin en büyük silah üreticisi Lockheed için büyük bir aksama oldu.
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