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Bilim-Teknoloji

Almanya iki korveti daha teslim etti

Almanya, İsrail donanması için ürettiği 2 korveti daha teslim etti.

AA28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:56
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İsrail'in, donanması için Almanya'dan sipariş ettiği 2 korveti daha devraldığı bildirildi.

Alman ThyssenKrupp Marine Systems'in internet sitesinden (TKMS) yapılan açıklamada, "INS Atzmaut" ve "INS Nitzachon" adlı 2 korvetin daha devriyle toplam 4 korvetin İsrail'e teslim edildiği kaydedildi.

Sa'ar 6 sınıfı söz konusu 4 korvetin, gelecek 30 yıl boyunca İsrail donanmasının belkemiğini oluşturacağı vurgulandı.

Korvetlerin, ana limanlarına vardıktan sonra İsrail Donanması tarafından radar ve silah sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

İsrail, 2015 Mayıs ayında korvetler için Almanya ile sözleşme imzalamıştı.

Diğer iki korvetten "INS Magen" Kasım 2020'de, "INS Oz" ise Mayıs 2021'de İsrail'e teslim edilmişti.

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