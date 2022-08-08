Almanya kaybetti, Türkiye kazandı: Avrupa'nın yıldızı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, geliştirdikleri projelerle dikkati çeken Türk girişimciler de yer aldı.

Bu isimlerden Taha Uluhan'ın yürüttüğü proje ve hayat hikayesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere, törene katılanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uluhan, Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hayat hikayesini anlatırken elektrikli araçların karbon ayak izlerini iyileştirmek için geliştirdikleri projeye ilişkin bilgi verdi.

1995 yılında Almanya'da doğduğunu, eğitim hayatı ve iş deneyiminin Almanya'da geçtiğini belirten Uluhan, "Henüz 23 yaşımdayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV araçların Ar-Ge direktörüyle birlikte çalışma fırsatı buldum. Eş zamanlı olarak da mühendis arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların ve içindeki malzemelerin en verimli şekilde geri dönüştürmeye yoğunlaştık." dedi.

Bu süreçte Türkiye'de de yeni teknolojiler geliştirildiğini ve sanayiyi güçlendirmeye yönelik yoğun çabalar sarf edildiğini gördüğünü kaydeden Uluhan, şöyle konuştu:

"Sürekli yeni teknoparklar kuruluyordu. Gençlerimizin mühendislik ruhunu tetikleyen ve dünyada izlenen TEKNOFEST gibi etkinlikler düzenleniyordu. Dünyada yeni mobiliteye doğru gidilirken Togg ile Türkiye'de de bu piyasaya girmek için ciddi adımlar atılıyordu."

- "CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÇAĞRISINA İNANDIK"

Uluhan, 2021'de Bilişim Vadisinin Mobilite Hızlandırma Programı ile Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına, ülkemizin potansiyeline inandığımız için geldik." ifadesini kullandı.

12 kişilik ekibe sahip olduklarını, bunlardan 6'sının Almanya ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden Türkiye'ye geldiğini aktaran Uluhan, şunları kaydetti:

"Biz pes etmedik ve yatırımımızı bize inanan yatırımcılarla birlikte topladık. Bu yılın sonunda pilot tesisimizi kurmak için kollarımızı sıvadık. İnşallah, elektrikli araçların karbon-ayak izlerini iyileştirmek için geliştirdiğimiz bu teknolojiyi, Avrupa'ya, Amerika'ya ve dünyanın diğer bölgelerine ihraç edeceğiz."

- "TÜRKİYE, İNOVATİF GİRİŞİMCİLİKTE AVRUPA'NIN YILDIZI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında Uluhan'a atıfta bulunarak, "Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz." diye konuştu.

Bakan Varank da sosyal medya hesabından Uluhan'ın konuşmasını paylaşarak, mesajında, "Gençler! Almanya'da doğup büyüyen, Mercedes'te çalışırken Türkiye'deki potansiyeli görüp Bilişim Vadisinin davetiyle ülkesine dönen Taha'nın hikayesini dinlemenizi isterim. Türkiye, sizlerin sayesinde inovatif girişimcilikte Avrupa'nın yıldızı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Törene katılan isimlerden biri de sanayici Mustafa Sinan Sungur'du. Sungur da başarı hikayesini anlattı. Rahmetli babası Hacı İsmet Sungur'un 60 yıl önce henüz 14 yaşındayken İstanbul'a geldiği bilgisini veren Sungur, "Uzun ve meşakkatli yıllar sonucunda Plastay Kimya'nın temellerini attı. İşte o gün fedakarlık, inanç ve emekle yoğrulan, küçücük bir atölyeden başlayan Plastay Kimya bugün 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapıyor. 200'ü aşkın çalışanıyla sektör lideri konumunda, 150 milyon doları aşan cirosu ve 80 milyon doları aşan ihracatıyla ülkemize değer katmaya büyük bir azimle devam ediyor." dedi.

Bunun bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Sungur, "En ağır pandemi koşullarında dahi çalışmaya ara vermeden ciro ve ihracatımızı dolar bazında 3 katına çıkardık. Pandeminin etkilerini her anlamda en iyi yöneten ülkelerden biri olarak parmakla gösterilen ülkemizin yurt dışı itibarının bizlere tarifi imkansız bir güç ve inanç verdiğini vurgulamak istiyorum. Yaklaşık 40 yıldır sanayi ve ihracat serüveninin içindeyim ancak hiçbir dönemde yurt dışında bu kadar itibarlı karşılanmadık." diye konuştu.

Sungur, bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine özgüven verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Artık yönetilen değil, yöneten ülke olmamız gerektiği şuurunu bize aşılayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ekibine minnettarız. Yeni Türkiye geçmişten çok farklı. Hamdolsun artık herhangi bir şeyi başarmayla ilgili en ufak bir endişemiz, tereddüdümüz, kompleksimiz, 'acaba'mız yok. Ülkemizin ne tarafına baksak bu enerjiyi, dinamizmi, inancı görüyoruz."