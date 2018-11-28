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Almanya yıl sonuna kadar Tornado’ları değiştirme kararını verebilir

Reuters'e göre Alman Savunma Bakanlığı, 85 adet Tornado savaş uçaklarının yerini alması için yılın sonunda bir sonraki adımları açıklamayı planlıyor.

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Bakanlık sözcüsü, "Bu yıl bir karar olacak," dedi. Sürece aşina olan kaynaklar ise bakanlığın potansiyel alım kararını dört ile iki arasında sınırladığını muhtemelen Eurofighter Typhoon ve F-35’e daralttığını söyledi.
 
Alman Savunma Bakanı Von der Leyen çözümün içinde Avrupa’nın yer almasını destekliyor, ancak bakanlık F-35, F-15 ve F / A-18E / F jetleri gibi alternatiflerin düşünülmesi için bastırıyor.
 
Bakanlık, iki uçak türünün bölünmüş satın alınması ve Tornadoların ömrünün uzatılması gibi diğer seçenekleri ise dışarıda bıraktı.

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