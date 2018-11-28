Almanya yıl sonuna kadar Tornado’ları değiştirme kararını verebilir

Bakanlık sözcüsü, "Bu yıl bir karar olacak," dedi. Sürece aşina olan kaynaklar ise bakanlığın potansiyel alım kararını dört ile iki arasında sınırladığını muhtemelen Eurofighter Typhoon ve F-35’e daralttığını söyledi.

Alman Savunma Bakanı Von der Leyen çözümün içinde Avrupa’nın yer almasını destekliyor, ancak bakanlık F-35, F-15 ve F / A-18E / F jetleri gibi alternatiflerin düşünülmesi için bastırıyor.

Bakanlık, iki uçak türünün bölünmüş satın alınması ve Tornadoların ömrünün uzatılması gibi diğer seçenekleri ise dışarıda bıraktı.