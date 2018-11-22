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Altı ışık yılı uzakta ‘Süper Dünya’ keşfi

Güneş Sistemi’ne en yakın tek yıldız olan Bernard Yıldızı’nın yörüngesinde Dünya’dan büyük bir gezegen keşfedildi.

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Dünya’ya Güneş Sistemi dışındaki en yakın ikinci gezegen olma özelliğini taşıyan ve ‘Bernard Yıldızı b’ adı verilen gezegen, kendi güneşini her 233 günde bir dolaşıyor. ‘Süper Dünya’ terimi astronomide Dünya’dan daha büyük olan ama Güneş Sistemi’ndeki Üranüs ve Neptün gibi buz devlerinden daha küçük olan gezegenlere deniyor. 

 

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