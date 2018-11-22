Altı ışık yılı uzakta ‘Süper Dünya’ keşfi

Dünya’ya Güneş Sistemi dışındaki en yakın ikinci gezegen olma özelliğini taşıyan ve ‘Bernard Yıldızı b’ adı verilen gezegen, kendi güneşini her 233 günde bir dolaşıyor. ‘Süper Dünya’ terimi astronomide Dünya’dan daha büyük olan ama Güneş Sistemi’ndeki Üranüs ve Neptün gibi buz devlerinden daha küçük olan gezegenlere deniyor.