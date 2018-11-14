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Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor

Eskiyen bilgisayar parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünün çünkü eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor.

  • DHA
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Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.
 
 
Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

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