Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor Eskiyen bilgisayar parçalarınızı atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünün çünkü eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor.