19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7495
  • 6,3586
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Amazon şirketi, Pentagon'u mahkemeye veriyor!

Amazon şirketinin, ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen 'bulut' ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şirketten yapılan açıklamada, "JEDİ değerlendirme sürecinin birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Amazon'un 10 milyar dolarlık bulut projesi konusunda sıra dışı şekilde deneyimli ve ABD ordusunun kritik teknolojisini tedarik etmeye kabiliyetli olduğu belirtilen açıklamada, "Hükümetin ve seçilmiş liderlerin alım ihalelerini siyasi etkiden bağımsız olarak tarafsızca yönetmesinin, ülkemiz açısından kritik olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

- PENTAGON'UN 10 MİLYAR DOLARLIK JEDİ İHALESİNİ, MİCROSOFT KAZANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.

Amazon'un bu açıklamayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

'Bitcoin Kürşat', yemleme yöntemiyle dolandırmış

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi
 

POPÜLER HABERLER

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

153 bin kişi havadan izledi

153 bin kişi havadan izledi

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019