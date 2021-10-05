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Bilim-Teknoloji

Amazon ve Google… Teknoloji devleri Beyaz Saray'a gidiyor

Amazon.com Inc, Google ve Microsoft Corp'un, hack tehditlerinin önüne geçmeyi ve büyümekte olan kuantum alanında öne geçmeyi amaçlayan Biden yönetiminin kuantum teknolojilerine odaklanan konferansına katılması bekleniyor.

Reuters5 Ekim 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 10:49
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Beyaz Saray bilim ve teknoloji politikaları ofisi (OSTP), günümüzün gelişmiş süper bilgisayarlarından milyonlarca kat hızlı işlem yapması beklenen kuantum hesaplamalarının uygulanmasının görüşülüceği organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Biden yönetiminin sözcüsünün açıklamasına göre Boeing Co , Honeywell International Inc, International Business Machines Corp, Intel Corp ve Northrop Grumman Corp'un da konferansa katılması bekleniyor.

OSTP'de kuantum bilgi bilimi yardımcı başkanı Charlie Tahan, "Kuantum bilgisayarları ve sensörlerine dair oldukça heyecan duyuluyor. Ancak asıl üzerinde durmak istediğimiz nokta gelecekte kuantum bilgisayarlarının çalıştıracağı topluma gerçekten yararlı olacak uygulamaların neler olacağı" dedi.

Fiziğin temel prensiplerine dayanan teknoloji hala başlangıç aşamasında ancak sağlık hizmeti, finans, yapay zeka, hava durumu tahmini ve diğer alanlarda devrim yaratılmasını isteyen yatırımcıların göz bebeği haline geldi.

Başkan Joe Biden yönetimi günümüzde kullanımda olan şifreleme standartlarını kolaylıkla çözebilecek kabiliyeti sağlayacak kuantum teknolojisinin özellikle ulusal güvenlik alanındaki yansımalarına odaklanıyor.

Washington'ın rakip olarak gördüğü Çin'de kuantum teknolojisini geliştirmek için önemli çabalar sarfetti.

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