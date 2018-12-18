Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan Roket firması bugün 10. uçuşunu yapacak: Canlı yayın

Yeniden kullanılabilir New Shepard roketi ve kapsülünün uçuşu bugün 17:30'da (TSİ) gerçekleştirilecek. Bu uçuş Blue Origin'in onuncu uçuşu olacak.

ABD Savunma Bakanlığı, uzay misyonlarında ve fırlatma operasyonlarında Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen motorları ve roketleri kullanmak için bir ödül programı başlatmıştı Bu kapsmada Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan Roket firması Blue Origin finansal destek kazanmıştı.

ABD hükümetine/ordusuna ait yükleri uzaya taşımak için şirketlerle anlaşan Hava Kuvvetleri; Blue Origin'e 500, Northrop Grumman'a 791, ULA'ya ise 967 milyon dolar ödeyecek.

Bugün uçacak olan New Shepard roketi, Aralık 2017'de ilk uçuşunu yapmıştı. Bu yılın Nisan ayında ve daha sonra Temmuz ayında da bir başarılı uçuş testi yapmıştı.

Uçuşu canlı olarak buradan izleyebilirsiniz:

Blue Origin'in New Shepard uzay aracı bugünkü uçuşunu bazı deneyler için yapıyor. Ancak uzay aracı, alt yörüngede uzaya gidiş dönüş uçuşlarında insanlı yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı. Uzay aracının ana güçlendiricisi, alt yörünge yüksekliğine kadar olan mürettebat kapsülünü (şimdiye kadar yapılmış en büyük alana sahip bir kapsül) fırlatıyor ve daha sonra iniş bölgesine geri dönerek dikey iniş yapıyor. Altı yolcu taşıma kapasitesine sahip olan kapsül atmosfere yeniden girmeden önce birkaç dakika ağırlıksızlık yaşıyor ve ardından atmasfere yeniden giryor.