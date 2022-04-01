Türkiye, ABD ve Batılı ülkelerin ambargolarının ardından tüm ulusal savunma parçalarını millileştirerek kendi üretmeye başladı.

Yabancı basının da mercek tuttuğu bu başarı en son ABD'li The Defense Post'a haber oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, "Türk gemi füze fırlatma sistemi ateş gücünü dörde katlayacak" başlıklı bir haberi okuyucularına duyuran dergi, Milli Dikey Atım Sistemi'ni (MDAS) tüm ayrıntılarıyla tanıttı.

MDAS'ın ABD'nin kendi füze sisteminin satışını engellemesinin ardından üretildiğine vurgu yapıldı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen 16 hücreli MDAS sisteminin Türkiye'nin ilk yerli ve milli fırkateyni olan TCG İstanbul'a yerleştirileceği ifade edilen yazıda güdümlü füze kapasitesinin sisteme entegre edilmesi gibi avantajlarının olduğu belirtildi.

Haberde Türkiye'nin sırasıyla Siper Block-I hava savunma sistemini 2023'te hizmete sokacağı, HİSAR-RF hava savunma füze sistemi ve MDAS'in da birlikte TCG İstanbul Fırkateyni'nde kullanılacağı bilgisine yer verildi.