Amerikan Kara Kuvvetleri, insansız konvoy teknolojisinin yolda olduğunu açıkladı

Amerikan Kara Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada ilk sistemlerin 2019 yılında sahaya sürüleceği bildirildi. Lojistik destek görevlerinde gereken insan gücünü azaltmak ve emniyeti artırmak amacıyla başlatılan çalışmaları TARDEC (US Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center / Kara Kuvvetleri Tank Otomotiv Araştırma, Geliştirme ve Mühendislik Merkezi) yürütüyor. Merkez, geçtiğimiz ay sonu bir gösterim de düzenledi.

Gösterimde iki adet sivil TIR ve iki adet M915 treyler sistemi kullanıldı. Sistemler, sürücüsüz teknoloji ile üç kilometrelik bir alanda manevra kabiliyetlerini sergiledi. Konvoy düzeninde intikalin de canlandırıldığı gösterimde, çalışmalar sonucunda insansız araçların düzeni bozmaksızın hızlanma, yavaşlama, fren ve dönüş gibi sürüş gereksinimlerini karşılayabildiği de gözlemlendi.

(C4Defence)