Amerikan Tomahawk Füzesinin yerini alacak Milli Seyir Füzesi GEZGİN

GEZGİN Deniz ve Kara Konuşlu Milli Seyir Füzesi 2000’li yılların başlarında masaya yatırılan ancak o zamanki teknik alt yapı ile bilgi birikiminin yeterli olmaması nedeniyle bir süreliğine rafa kaldırılan GEZGİN [G Projesi] Projesi 2014 yılında raftan indirilerek yeniden üzerinde çalışılmaya başlandı.

Sahip olacağı boyut ve ağırlık nedeniyle envanterdeki bir muharebe uçağında taşınması mümkün görülmeyen GEZGİN Milli Seyir Füzesinin kara, su üstü ve su altı platformlarından kullanılması öngörülüyor. GEZGİN Füzesinin geliştirme çalışmaları SOM ALCM ve ATMACA Projeleri ile ivme kazandı. UGM/RGM/BGM-109 Tomahawk Seyir Füzesi ile benzer kabiliyetlere sahip olması beklenen GEZGİN Milli Seyir Füzesi’nde SOM-B1/B2 ALCM Füzesinde yer alan teknolojilerden yararlanılması bekleniyor. SOM ALCM’den daha büyük ve daha ağır bir gövdeye ve daha fazla yakıt kapasitesine sahip olacak GEZGİN’ SCALP Naval Seyir Füzesi [NCM]’nde olduğu gibi turbojet bir motor ile güçlendirilecektir. Kara/satıh ve su altı platformlarından atılabilirlik için GEZGİN, silindirik bir gövde yapısına sahip olacak.

Halen tasarım çalışmalarının devam EDEN ve 2020’li yılların başında atışlı testlerinin icra edilmesini beklenen GEZGİN Milli Seyir Füzesi’nde yurt dışından tedarik edilecek ve GEZGİN’in isterlerlerine cevap verebilmek üzere Türkiye’ye için özel olarak geliştirilecek bir turbojet motor kullanılacaktır. GEZGİN’de istenilen performansın sağlanabilmesi için bu yeni motorda mil yatağının [bearing] yağlanmasında halen TR40 ve Kale 3500 turbojet motorlarında da kullanılan yakıt ile yağlama [fuel lubricated] tekniği yerine yağ ile yağlama [oil lubricated] tekniğinin kullanılması bekleniyor.

Teslimatlarına 2018 yılı sonuna kadar başlanılması beklenen yeni motorun SCALP Naval/NCM Füzesinde kullanılan ve bu füze için özel olarak geliştirilen TR50 turbojet motorundan daha iyi bir performansa sahip olacağı iddia edilmektedir. Teknik özellikler açısından UGM/BGM-109 Tomahawk Seyir Füzesinden ziyade SCALP Naval ile benzer kabiliyetlere sahip olacağını değerlendiriliyor.

GEZGİN Seyir Füzesinin 6m ile 6.5m uzunluğunda ve yine torpido kovanından atılacağından 50cm ile 53cm çapında olmasını bekleniyor. 1.200kg ile 1.500kg arasında bir ağırlığa sahip olmasını beklenen GEZGİN’in kanat açıklığının yine 2.6m ile 2.8m ve menzilinin başlangıçta 8ookm mertebesinde gerçekleşmesi projenin ilerleyen süreçlerinde ise 1.400km’ye kadar uzatılmasını bekleniyor.