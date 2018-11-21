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Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor

Arama devi Google'ın geliştidiği Android'in en son versiyonu olan Pie, ekran parlaklığını ayarlamak için sensörlerden değil, makine öğreniminden faydalanıyor.

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Android 9 Pie işletim sisteminden önce akıllı telefon üreticileri, cihazın ekranının parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayabilmek için ekran üreticilerin teknolojilerini kullanıyorlardı. Google, Android 9 ile bu durumu makine öğrenimi ile geliştirdi.
 
Daha da geliştirilebilir
Android Pie işletim sisteminin en dikkat çeken özelliklerinden biri de hiç kuşku yok ki adaptif parlaklık seçeneği diyebiliriz. Bu işletim sisteminin en son sürümünü kullananların cihazları, ekran parlaklığını ayarlamak için makine öğrenimini kullanıyor ve kullanıcının telefon deneyimini analiz ederek ekran parlaklığını ona göre ayarlanıyor.
 
Bazı durumlarda sensörlerin de yetersiz kaldığı ve ekran parlaklığına elle müdahale etmemiz gerektiği anlarda oluyordu. Makine öğrenimi sayesinde bu handikapların da en aza indirilmesi amaçlanmış. Google, adaptif parlaklık özelliği için kullandığı modelin güncellenebileceğini ve geliştirilebileceğini de ifade ediyor.
 
(Donanım Haber)

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