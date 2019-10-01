Android’den yeni opsiyon

Android Police’in aktardığına göre Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara eklenen yeni opsiyon sayesinde Google Play’deki tüm abonelikler aynı anda devreden çıkarılabilecek.

Eklenen yeni işlev, beta test modunda çalışan tüm programların aynı anda devreden çıkarılmasına, ‘istek listesinin’ temizlenmesine, yeni program ve oyunlarla ilgili bildirim aboneliğinden çıkılmasına imkân tanıyacak.

Bu yeni işlevden faydalanmak isteyen kullanıcıların telefon genel ayarları bölümüne giriş yapıp ilgili maddeyi seçmeleri yeterli olacak.

Habere göre bu opsiyon, cihazın çalışmasında oluşan ve kesin nedeni belli olmayan aksaklıkların giderilmesini sağlayacak.