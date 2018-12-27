Yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA, yerli ve milli PD-170 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun." dedi

SERİ İMALAT BAŞLAYACAK

SSB ile TEI arasındaki anlaşmaya göre ilk etapta toplam 10 adet motor imalatı yapılacak. Seri üretim için çalışmaların ocak ayında başlaması hedefleniyor.

Motor sisteminin gelecekte gelişimine devam edilmesi ve tek motorlu eğitim uçaklarında da kullanılması planlanıyor.