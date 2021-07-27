İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5607
  • EURO
    10,1278
  • ALTIN
    496.613
  • BIST100
    1357.73
Bilim-Teknoloji

Anlaşma imzalandı! Türkiye'den satın alacaklar

Türkiye ile Ukrayna'nın iki adet Ada sınıfı korvet inşa edilmesi için anlaşma imzaladığı açıklandı. Korvetler Ukrayna ordusu için yapılacak.

27 Temmuz 2021 Salı 15:18 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 15:18
ABONE OL

Ukrayna ordusu ile ilgili haberler yapan Ukrainskiy Militarniy Portal sitesinin aktardığına göre, Türkiye ile Ada sınıfı iki korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzalandı. Kiev, projenin finanse edilmesi için bu yıl 3.8 milyar grivna (140.7 milyon dolar) bütçe ayırdı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Gaman, Dom televizyonuna yaptığı açıklamada çerçeve anlaşmanın imzalanmasından sonra taraflar inşaat çalışmalarına başlamak için ön hazırlığa geçti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı 14 Aralık 2020'de Türkiye ile Ukrayna ordusu için korvet ve SİHA üretilmesi için anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

(Sputnik)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.