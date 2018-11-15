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Antarktika buzulları altında eski kıtaların izlerine rastlandı

Jeofiziklerden oluşan uluslararası bir ekibin, Antarktika buzulları altında eski kıtaların izlerini keşfettiği belirtildi.

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Live Science portalının haberine göre araştırmacılar, 2003-2013 yılları arasında Dünya’nın çekim alanıyla ilgili bilgi toplayan Avrupa Uzay Ajansı’na ait GOCE uydusundan alınan verileri diğer uydulardan bilgilerle karşılaştırarak gezegenimizin litosferinin üç boyutlu haritasını çıkardı. Böylelikle Antarktika’nın yer aldığı ‘kör alana’ ışık tutulmuş oldu.
 
Almanya’daki Kiel Üniversitesi’nden yerbilimci Jörg Ebbing, “Bu gördüklerimiz bizi, süper kıta Gondvana’nın parçalandığı döneme götürüyor ve Antarktika’nın çevresindeki kıtalarla bağına işaret ediyor” dedi.
 
Araştırmacılar, Doğu Antarktika’daki bazı bölgelerin Gondvana ile ilişkili olduğunu tespit etti. Ayrıca, Batı Antarktika’daki yer tabakasının doğusundakinden çok daha ince olduğu kaydedildi.
 
Süper Kıta Pangea’nın bundan yaklaşık 750-540 milyon yıl önce parçalanmasından sonra güneyde kalan kısma Gondvana, günümüzde Güney Yarımküre’de bulunan Antarktika, Güney Amerika, Afrika, Avustralya kıtaları ile Kuzey Yarımküre’deki Arap Yarımadası ve Hint Yarımadası’nı içine almaktaydı. Gondvana, yaklaşık 180 milyon yıl önce parçalandı.

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