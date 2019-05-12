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Antik kentte drone’lar yarıştı

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın ilk etabı Mersin Anamur Antik Kent’te başladı. 40 lisanslı pilotun katıldığı yarışma nefesleri kesti.

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Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının Türkiye Şampiyonası başladı. Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı Mersin Anamur Antik Kent’te gerçekleştirildi. Finalde dereceye giren yarışmacılar 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki “Dünya Drone Kupasında” ülkemizi temsil edecek. 

Mersin Anamur Antik Kentin eşsiz güzelliği içinde özel olarak hazırlanan parkurda pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele etti. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı Türkiye Drone Şampiyonası’nın birinci etap yarışlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 lisanslı pilot katıldı. 

Şampiyonlar dünya kupasına gidecek

Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Anamur Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Belediyesi, Anamur Spor İlçe Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğü destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar ve Türk Hava Yolları sponsorluğunda düzenlenen drone yarışları Mersinlilere heyecan dolu bir hafta sonu yaşattı. Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak “Dünya Drone Kupası”nda Türkiye’yi temsil edecek. Türkiye Drone Şampiyonasının diğer etapları yine Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak. 

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