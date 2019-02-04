Apache ve Sikorsky motorları için 517 milyon dolarlık anlaşma

Jet motorlarından enerji üretimine, finansal hizmetlerden su ve proses teknolojilerine, medikal görüntülemeden medyaya, tıbbi cihaz sektöründen nükleer silah başlığı için parça üretmeye kadar birçok alanda faaliyet gösteren General Electric, Amerikan ordusunun kullanacağı , Boeing AH-64 Apache ve Sikorsky UH-60 Black Hawk motorlarını tedarik etmek üzere 517 milyon dolarlık bir sözleşme kazandı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Sözleşme Geliştirilmiş Türbin Motoru Programının (ITEP) mühendislik ve üretim geliştirme aşamasını kapsamaktadır, helikopterlerde kullanılacak T901 motoru tek makaralı çekirdek mimariye sahip. Bu yeni tasarım fiyatların ve yaşam döngüsü maliyetlerinin düşmesine yardımcı oldu." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tedarik çalışmalarının 2024 Ağustos tarihine kadar tamamlanacağını söyledi.