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Apple büyük hatadan dolayı kullanıcılarından özür diledi

Apple, görüntülü arama özelliği olan FaceTime'da gelen aramaya cevap verilmese dahi karşı tarafın sesinizi duyabildiği hatadan dolayı kullanıcılarından özür diledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bu hafta başında Apple'ın FaceTime video arama platformunda tespit edilen hatada, FaceTime ile birisini aradığınızda karşı taraf aramayı reddetse ya da cevap vermese dahi karşı tarafın sesinin duyulabildiği bir açık tespit edilmişti. Apple bugün yaptığı açıklamada, bu hatadan dolayı kullanıcılarından özür diledi ve sorunun gelecek hafta düzeltilleceğini bildirdi.

Apple yaptığı açıklamada, "FaceTime güvenlik hatasını Apple sunucularında düzelttik. Gelecek hafta bu özelliği yeniden etkinleştirmek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. Hatadan etkilenen müşterilerimizden ve bu güvenlik sorunu hakkında endişeleri olan herkesten içtenlikle özür dileriz." dedi.

Apple ayrıca hatayı keşfeden bir anne ve oğluna teşekkür etti.

FaceTime hatası nasıl oluşuyor?

iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone'da FaceTime Video aracılığıyla aranacak kişiyi seçiyor arıyor ve bu kişiyi aramadan önce aramaya kendi telefon numaranızı eklediğnizde FaceTime bunun aktif bir konferans görüşmesi olduğunu zannediyor ve henüz çağrı cevaplanmamış olsa bile aradığınız kişinin sesini size göndermeye başlıyor.

iPhone'unuzun bir FaceTime görüntülü arama ile çaldığını görürseniz, sizi arayan kişi siz cevap vermesenizde sesinizi dinleyebiliyor.

Apple'ın sistem durumu web sayfasına göre devam eden bir sorun nedeniyle Apple'ın FaceTime uygulaması geçici olarak kullanılamıyor.

FaceTime'ı yeni güncelleme gelene kadar devre dışı bırakmak için: "Ayarlar, FaceTime, Devre Dışı Bırak" adımlarını izleyebilirsiniz.

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