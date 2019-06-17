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Apple CEO'su Tim Cook: Teknoloji şirketleri oluşturdukları kaosun sorumluluğunu almalı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple CEO´su Tim Cook, teknoloji şirketlerinin oluşturdukları 'kaos' için sorumluluk almaları gerektiğini söyledi.

  • DHA
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Cook, Stanford Üniversitesi´nde yaptığı konuşmada herhangi bir teknoloji şirketinin ismini vermezken, sektörü veri ihlalleri ve gizlilik hakları ihlali konusunda eleştirdi. Cook, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Son zamanlarda sektör, sorumluluk almadan itibar kazanma gibi pek asil olmayan yeniliklerle anılıyor. Bunu her gün veri ve her gizlilik hakkı ihlalleri, nefret söylemine kapanan gözler, ulusal iletişime zarar veren yalan haberler ve kanınızın bir damlası için verilen yalan umutlarla görüyoruz. Bunu birinin söylemesinin gerektiğine inanamıyorum faka eğer bir kaos fabrikası oluşturduysanız, oluşan kaosun sorumluluğundan kaçamazsınız."
 
Cook, Stanford mezunlarına yaptığı konuşmada dijital gözetimin yeniliği tehdit ettiğini ve o dönemde var olsaydı "Silikon Vadisi´ni yok edebileceğini" söyledi: "Eğer hayatımızdaki her şeyin bir hack durumunda ortaya çıkabileceğini ve satılabileceğini normal ve önlenemez bir durum olarak kabul edersek veriden de fazlasını, insan olma özgürlüğümüzü kaybederiz."

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