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Apple, Chromecast’a rakip ürün geliştiriyor

Apple, Apple TV ürününün sınırlarını aşarak daha fazla televizyona ulaşarak içerik pazarlama işini büyütebilmek için Google’ın ChromeCast ürününü örnek alıyor.

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Şirket içinden sızan bilgilere göre teknoloji devi, ChromeCast benzeri bir ürün geliştiriyor. Bu sayede 180 dolarlık TV üstü seti olan Apple TV’den çok daha uygun bir maliyete müşterilere ulaşmış olacak. Zira, Apple TV’nin rakipleri olan Chromecast veya Amazon Fire TV, 180 dolardan çok daha ucuza edinilebiliyor.
 
Yeni Apple stick’i ise televizyonları akıllı bir Apple cihazına dönüştürecek ve hem uygulama pazarlaması hem de içerik satışı için yeni potansiyel müşteriler yaratılmış olacak.
 
(TechInside)

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