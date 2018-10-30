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Apple, fabrikalardaki liseli işçi iddialarını araştırıyor

İnsan hakları topluluğu Sacom, Apple'ın tedarikçilerinden birinin yasa dışı olarak çocuk işçiliğini kullandığını düşünüyor. Üstelik mesai saatleri de oldukça yüksek.

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Apple, parça tedarik ettiği firmalardan birinin, yasa dışı olarak çocuk işçileri montaj hattında kullandığı söylentilerini araştırıyor. Hong Kong merkezli insan hakları oluşumu Sacom, Tayvanlı üretici Quanta Computer'ın Apple Watch 4 serisi akıllı saatlerini üretmek için çocuk işçi çalıştırdığını öne sürdü.
 
Financial Times'a göre Sacom, Çin'in Chongqing şehrindeki fabrikada çalışan yaklaşık 30 lise öğrencisi ile görüştü ve birçoğunun montaj hattında çalıştığı bilgisini aldı. Bir lise, fabrikada yaklaşık 120 öğrencinin çalıştığını ve aynı işlemleri bir robot gibi tekrar tekrar gerçekleştirdiklerini söyledi. 
 
 
Bir grup öğrenci, çalışma koşullarının Çin'dek işçi yasalarına aykırı olduğunu belirtti. Lise öğrencilerinin fabrikalara öğretmenler tarafından yönlendirildikleri ve stajı tamamlamadıkları takdirde mezun olamayacaklarının söylendiği öne sürüldü. Apple, Quanta Computer'ın çocuk çalıştırmasıyla ilgili ciddi iddiaları araştırıyor. Fakat bu, Apple'ın tedarik zincirindeki ilk sorun değil. Geçen yıl, Apple'ın bir diğer tedarikçisi olan Foxconn'da, öğrencilerin günde 11 saatten fazla çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. 

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