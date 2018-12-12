Apple, iOS 12.1.2 Beta 1 güncellemesini erişime açtı

Apple, iOS 12.1.1 güncellemesini tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına yayınladıktan sadece 5 gün sonra, iOS 12.1.2 beta güncellemesini geliştiricilerin erişimine açtı.

Apple tarafından yayınlanan sürüm notlarına göre iOS 12.1.2, genel olarak hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor. Dolayısı ile güncellemenin yeni bir özellik getirmediğini ve nispeten küçük bir güncelleme.

Güncelleme ile birlikte yenilenmiş FaceTime düzeni tanıtılıyor. Bununla birlikte FaceTime için Canlı Fotoğraflar yeniden ekleniyor. Ayrıca iPhone XR’a bildirimler için Haptic Touch özelliği de iOS 12.1.2 güncellemesi ile gelen bir diğer özellik.

Kayıtlı geliştiriciler, iOS 12.1.2 güncellemesini indirmek için Apple’ın Developer Center (Geliştirici Merkezi) sayfasını ziyaret edebilirler.

(Webtekno)