Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple, iPhone işlemcilerini kendi başına üretebilmek için başlattığı hazırlıklar kapsamında İngiliz Dialog firmasını satın aldı

300 çalışanı olan firmaya ortak olan Apple şirketin hisseleri için 300 milyon dolar öderken, 300 milyon dolarlık da sipariş verdiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

300 çalışanı olan firmaya ortak olan Apple şirketin hisseleri için 300 milyon dolar öderken, 300 milyon dolarlık da sipariş verdiğini açıkladı.
 
Ayrıca Apple Dialog’a güç yönetimi, şarj sistemleri ve ses çipleri üretmesi için de sipariş vereceğini duyurdu.
 
(Tech Inside)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA