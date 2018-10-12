Apple, iPhone işlemcilerini kendi başına üretebilmek için başlattığı hazırlıklar kapsamında İngiliz Dialog firmasını satın aldı

300 çalışanı olan firmaya ortak olan Apple şirketin hisseleri için 300 milyon dolar öderken, 300 milyon dolarlık da sipariş verdiğini açıkladı.

Ayrıca Apple Dialog’a güç yönetimi, şarj sistemleri ve ses çipleri üretmesi için de sipariş vereceğini duyurdu.

(Tech Inside)