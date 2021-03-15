15 Mart 2021 Pazartesi 21:10 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 21:57

Apple'a göre, iPhone'nun bu özelliği, "tahmini trafik yönlendirme gibi hizmetler ve daha iyi 'Fotoğraf Anıları' oluşturmak için kullanılıyor.

iPhone, fotoğraf uygulamanızda konum ya da ne kadar sürede eve gidebileceğinizi bu özellik sayesinde sağlar. Apple'a göre, konum verileriniz şifrelenir ve yalnızca cihazınızda saklanır.

Bu verilere telefonuzdan bakmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone'da konum geçmişinizi nasıl görebilirsiniz?

iPhone'unuzdaki Ayarlar menüsüne gidin ve "Gizlilik" bölümünü açın.

Ekranınızın üst kısmında "Konum Servisleri"ne tıklayın.

Ardından en alta kaydırın ve "Sistem Servisleri"ni tıklayın.

Ardından "Önemli Konumlar"ı tıklayın ve sizden parolanız veya yüz/parmak izi onayı isteyecektir.

Burada, bulunduğunuz şehirlerin ve kasabaların bir listesini görmelisiniz ve daha fazlasını ortaya çıkarmak için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

Bir konuma tıklamak, Apple'ın evinizi nerede etiketlediğini ortaya çıkarabilir ve size tarihleri, saatleri ve hatta yürüyerek veya araba kullanarak nasıl geldiğiniz hakkında bilgi verebilir.

Bu hizmeti kapatmak istiyorsanız, "Önemli Konumlar" bölümünde olmanız ve üstteki yeşil geçişi kapatmanız gerekir.

star.com.tr