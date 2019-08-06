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Apple kredi kartını limitli olarak tanıtmaya başladı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, bazı iPhone kullanıcılarına ABD´li yatırım bankası Goldman Sachs ile ortak oluşturduğu Apple Card isimli kredi kartına başvuru daveti yaptı.

  • DHA
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The Verge´de yer alan habere göre Apple ve Goldman Sachs´in bir önceki kazanç açıklamaları sırasında duyurulan söz konusu kredi kartının, bir ay sonra kullanıcıların tamamına sunulacağı ve iOS 12.4 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone kullanıcılarının telefonlarındaki cüzdan uygulaması üzerinden karta başvuru yapabilecekleri belirtildi. Söz konusu haberde uygulama için verilen kullanıcı bilgilerinin denetim için Goldman Sachs´e gönderileceği ve bu işlemin bir dakikadan daha kısa süreceği vurgulandı.
 
Apple´dan yapılan açıklamada Apple Card´ın Chase Sapphire veya American Express gibi ayrıcalıklı kartlarla rekabet etmeyi hedeflemediği, bunun ötesinde söz konusu karta bütün iPhone kullanıcılarının erişebilmesinin amaçlandığı, bu sebeple de kart başvuru sürecinin diğer kartlarda olduğu kadar sıkı olmayacağı belirtildi.
 
Söz konusu açıklamada yeni kredi kartının ödeme ağının Mastercard tarafından destekleneceği vurgulandı. Bunun yanında kullanıcılardan karta ait bir işlem ücreti veya yıllık kullanım ücreti alınmayacağına dikkat çekilirken, doğrudan Apple üzerinden yapılan satın alımlarda yüzde 3.0, Apple Pay ile yapılan satın alımlarda yüzde 2.0 ve diğer satın alımlarda yüzde 1.0 olmak üzere, kullanıcılara indirim sağlanacağı belirtildi.
 
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin ardından Pazartesi günü gözle görülür değer kaybeden Apple hisseleri, gelişmelerin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.72 yükseldi.

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