Apple, Londra merkezli müzik şirketi Platoon’u satın aldı

2016 yılında, iTunes’un tecrübeli isimlerinden Denzyl Feigelson ve LoveFilm kurucularından Saul Klein, Londra merkezli bir A&R (Sanatçı ve repertuar), yaratıcı servisler ve müzik girişimi olan Platoon’u kurdu. İkili, şirketlerini Apple’a sattıktan sonra, yeni ve ünlenmekte olan sanatçıları Apple Music’e katmakla yükümlü olacak.

Feigelson, 15 yıl boyunca Apple’da canlı etkinlikler düzenlemek ve sanatçı ilişkilerinde görev aldı. Platoon’dan yapılan açıklamada, Apple anlaşmasının Platoon’a, orijinal müzik ve görsel içerik üretime vizyonunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu destek ve kaynakları sağlayacağı açıklandı.

Apple, çok sık satın alma gerçekleştiren bir firma değil. Konuyla ilgili açıklamasında da bu noktaya değinen şirket, amaçlarını ve planlarını açıklamayacaklarını söyledi.

Apple’ın müzik alanında yaptığı ilk satın alma ise bu değil. Amerikalı teknoloji devi, geçtiğimiz ekim ayında da Asaii adlı müzik analiz motoru geliştiricisi olan girişimi satın almıştı. Şirketin tamamladığı bir başka satın alma ise, en popüler müzik tanıma uygulaması olan Shazam’in satın alınması. Dünya çapında tam bir milyar defa indirilen Shazam, günlük en az 20 milyon kez kullanılıyor.

Apple, 2014 yılında da Beats’i satın almış ve Apple Music’in temeli haline getirmişti. Bu anlaşmanın şirkete maliyeti ise tam 3 milyar dolar olmuştu.

(Webtekno)