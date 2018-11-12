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Apple, MacBook Pro 13 ve iPhone X’in defolu olduğunu açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, MacBook Pro 13 dizüstü bilgisayarlar ve iPhone X akıllı telefonlarda bir dizi sorun tespit ettiklerini açıkladı

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Bazı iPhone X ekran bileşenlerindeki hata nedeniyle, sensörlü ekranla ilgili sorunlarla karşılaşılabilir. Üretici firma, akıllı telefonların bazı durumlarda dokunuşa tepki vermeyebileceğini, dokunulmadan kendi başına harekete geçebileceğini ve bu nedenle bu sorunla karşılaşan iPhone X sahiplerinin telefon ekranını ücretsiz olarak değiştirebileceklerini belirtti.
 
Apple ayrıca, Temmuz 2017'den Haziran 2018'e kadar satılan bazı MacBook Pro 13'lerin sabit disk sürücülerinde veri kaybı ve arızaların olabileceğini bildirerek, kullanıcıların en kısa sürede hataları gidermek için Apple servis merkezleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.
 
(Sputnik)

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