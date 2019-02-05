12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1982
  • 5,9419
  • 219.549
  • 102.476
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergiler için Fransa ile anlaşmaya vardı

ABD'li teknoloji devi Apple'nin, geçmişe dönük beyan etmediği vergiler için 500 milyon avro ödeme konusunda Fransa ile anlaştığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız basınında yer alan haberlere göre Apple geçmişe dönük beyan etmediği vergilerin ödenmesi konusunda Fransa ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bu ülkeye 500 milyon avro ödeme gerçekleştirdi.

Fransız yetkililerin Apple tarafından ödenen verginin miktarı konusunda bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Apple'den yapılan açıklamada, "Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, aralık ayında yaptığı açıklamada, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

Müjdat Gezen hakim karşısında

Müjdat Gezen hakim karşısında

'Yarın görüşeceğiz'

'Yarın görüşeceğiz'

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

Başkan Erdoğan net konuştu: Münbiç için tarih verdi

400 bin lirayı beğenmedi katliam yaptı

400 bin lirayı beğenmedi katliam yaptı
 

POPÜLER HABERLER

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA