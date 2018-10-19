Apple Watch Series 4 bugün Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni saatler ile birlikte daha da büyüyen ekran daha kolay bir kullanım sunuyor. Saatte 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemcisi yer alıyor. Öncül modeline göre 2 kat performans anlamına geliyor bu durum. Ayrıca ivmeölçer ve jiroskop özelliklerinin de yer aldığını belirtelim.

Yenilenen saat arayüzü ile aynı anda ekranda daha fazla bilgi görüntülenebiliyor. Yeni Apple Watch modeline elektrokardiyogram (EKG) ölçümü yapan bir sensör eklenmiş durumda. Bu sensör ile kalp ritminizdeki düzensizleri algılayarak size bu konuda bilgi verebilecek. Ayrıca yere düştüğünüzde öncesinde bir uyarı verecek. Ardından cevap alamadığında daha önceden belirlediğiniz kişilere acil durum bildiriminde bulunabilecek.

Ayrıca saatin 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu da belirtelim. Saatin 18 saate varan pil ömrü sunuyor. Egzersiz sırasında ise 6 saat pil ömrü oldukça iyi görünüyor.

Amerika fiyatı 399 dolar olan saat modeli ülkemizde 3500 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.