Apple, yeni iPad’ler ve MacBook Air ile birlikte Türkiye fiyatlarında da önemli bir indirime imza attı
Uzunca bir süredir beklenen MacBook Air ile Mac Mini modelleri için güncel sürümleri duyurarak çok çok uzun süredir bu cihazları bekleyen kullanıcıları sevindiren Apple, satışta olan tüm ürünlerinin fiyatlarında da bir güncellemeye imza atarak güzel bir müjde daha vermiş oldu.
Yeni ürünler ile açılan Apple Store, fiyatlarda da indirime imza atmış. Rakamlarda ortalama %10’luk bir indirime giden Apple, aksesuarlardan MacBook fiyatlarına kadar her şeyde tepeden tırnağa bir düzenleme yaptı.
Özellikle Apple Watch Series 4’ün kısa bir süre içinde başlangıç fiyatının 3499 liradan 3099 liraya düşmesi bu saati bekleyen kullanıcıları sevindirecektir. Bunun dışında bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla fiyatlardaki güncel rakamlar şu şekilde oluştu;
(Donanım Haber)
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