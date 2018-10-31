Apple, yeni iPad’ler ve MacBook Air ile birlikte Türkiye fiyatlarında da önemli bir indirime imza attı

Yeni ürünler ile açılan Apple Store, fiyatlarda da indirime imza atmış. Rakamlarda ortalama %10’luk bir indirime giden Apple, aksesuarlardan MacBook fiyatlarına kadar her şeyde tepeden tırnağa bir düzenleme yaptı.

Özellikle Apple Watch Series 4’ün kısa bir süre içinde başlangıç fiyatının 3499 liradan 3099 liraya düşmesi bu saati bekleyen kullanıcıları sevindirecektir. Bunun dışında bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla fiyatlardaki güncel rakamlar şu şekilde oluştu;

(Donanım Haber)