Apple'dan elektrikli otomobil hamlesi: 3,5 milyar dolarlık anlaşma

star.com.tr 03 Şubat 2021 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 20:36

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ile Güney Kore'li otomobil üreticisi Kia Motors sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Apple'ın, elektrikli otomobil üretimi ve geliştirme tesisi için Kia Motors'a 3,5 milyar dolar yatırım desteğinde bulunacağı bildirildi.

Geçtiğimiz ay Apple elektrikli otomobilinin "çığır açan pil teknolojisi" ile ilk seri üretimine 2024 yılında başlayacağını duyurmuştu.

Basında yer alan Apple'ın Kia Motors ile anlaşma imzalamaya hazırlandığı iddiaları sonrasında Kia'nın hisseleri 1997 yılından bugüne en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu anlaşmaya dair imzaların 17 Şubat'ta atılabileceği öne sürüldü. Benzer şekilde, geçtiğimiz ay Hyundai'nin Apple ile görüşme halinde olduğunu duyurmasından sonra Hyundai'nin hisseleri yüzde 20 yükselmişti.

Apple'ın ilk elektrikli otomobil projesi 2014 yılında ortaya konmuş ancak uzun bir süre proje ile ilgili herhangi bir bir gelişme yaşanmamıştı.

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