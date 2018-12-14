Apple’dan iPhone krizi için güncelleme geliyor

Apple’ın, fotoğrafların yeniden boyutlandırılmasında ve dokunmatik ekranda uygulamaların yönlendirilmesinde kullanılan iki patentin ihlal edildiği gerekçe gösterdi. Mahkemeye karşı, Apple’ın yaptığı açıklamada “ Tüm iPhone modelleri Çin’de müşterilerimiz için kullanılabilir durumda.” ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca Apple, Qualcomm’un Apple ürünlerini yasaklama çabasını çaresizlik olarak nitelendirmişti. Aradan kısa bir süre geçerken, Apple cephesinden bu konuyu çözüme kavuşturmak için güncelleme yayınlanacağı açıklaması geldi.

Her iki patent ihlalini ortadan kaldırmak isteyen Apple, bunun için Çin’de bulunan iPhone modelleri için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Hali hazırda Çin’de iPhone modellerinin satışına devam edilirken, bu güncelleme sonrasında patent ihlallerinin ortadan kalkacağı düşünülüyor.

iPhone modellerine olan talebin azaldığının sıkça gündeme geldiği bu günlerde, Apple’ın bu tarz bir yasak ile karşı karşıya kalması birçok olumsuzluğu beraberinde getirecektir. Bu nedenle Apple sorunu çözmek için kolları sıvarken, mahkemeden bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

(ShiftdeIete)